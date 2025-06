Napoli, Manna scatenato: chiesti Hien all’Atalanta e il giovane talento Talbi al Bruges, la situazione

Il Napoli prima di tutto. Giovanni Manna non si è goduto la festa per De Bruyne, e i meritati complimenti, perché già impegnato in una missione di mercato in terra spagnola. Il direttore sportivo azzurro vuole tornare a casa con il “si” del Siviglia per il terzino destro Juanlu Sanchez. Ai cugini del Betis ha chiesto informazioni approfondite su Jesus Rodriguez, talento classe 2005 sul quale però è avanti l’Aston Villa di Monchi.

Ascolta "Napoli scatenato, Manna punta anche Hien e Talbi" su Spreaker.

TALBI NOME NUOVO- Chemsdine Talbi è il nome nuovo sul quale il Napoli intende lavorare nelle prossime ore. Il 19enne esterno marocchino del Bruges piace molto a Manna che ha già avviato i primi contatti. Talbi é considerato un giocatore fondamentale per il club belga ma la scadenza del contratto al 2027 non lo esclude dal mercato.

MURO ATALANTA- Attenzione anche ai movimenti in difesa: il Napoli non si ferma all’arrivo del giovane talento Marianucci dell’Empoli e vuole un altro difensore centrale di grande livello. Gli azzurri trattano Beukema con il Bologna e hanno chiesto Hien all’Atalanta ma il club bergamasco ha alzato io muro per il centrale svedese.

