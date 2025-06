Napoli, maxischermi e pullman scoperto: la città prepara la festa scudetto

Il Napoli potrebbe festeggiare il quarto scudetto della sua storia. Novanta minuti dividono la squadra di Antonio Conte da un successo sofferto al termine di un campionato giocato punto a punto con l'Inter. La partita con il Cagliari di venerdì 23 maggio è decisiva: con una vittoria sarà titolo. E la città si sta già attrezzando per la festa.MAXISCHERMI - Saranno tre in tutta la città: uno in Piazza Plebiscito, uno in Piazza Mercato e uno in Piazza Giovanni Paolo II a Scampia. I tifosi si attrezzeranno, pronti a vivere una notte da sogno. Diversa da quella di due anni fa quando, il 4 maggio, il titolo arrivò aritmeticamente ma era ormai nell'aria. Non era certo una situazione tesa come questa, con l'ultima giornata a decidere i destini e le gioie di Napoli e Inter. BUS SCOPERTO - Come anticipato da La Gazzetta dello Sport, giocatori e staff del Napoli potrebbero sfilare per la città nella giornata di sabato. Due pullman scoperti per una sfilata scudetto, per cui ancora non è stata definita l'ora. Quello che, però, è certo, è che la società, insieme al Comune, sta studiano un piano ad hoc per le celebrazioni. Il percorso è ancora da decidere: potrebbero transitare sul lungomare, tra Mergellina e Piazza Vittoria.COPPA - Al termine della partita, se sarà scudetto, arriverà la premiazione. Con la consegna della coppa che, per l'occasione, sarà già al Maradona essendo il Napoli in testa al campionato. Poi il piano dei festeggiamenti prevedrebbe uno spettacolo oganizzato e ideato proprio dal Napoli, per una festa che, nella città, sarebbe destinata a propagarsi tutta la notte.