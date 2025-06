Napoli-Milan, MOVIOLA: Billing su Theo c'è il rigore. Conte salta il Bologna per squalifica. Lukaku rischia, solo giallo

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Napoli-Milan, gara delle 20.45 di domenica 30 marzo e valida come posticipo serale della 30a giornata di Serie A. Arbitra Simone Sozza da Seregno mentre nella Var room ci saranno Meraviglia e Di Paolo. Ecco gli episodi più dubbi.

NAPOLI-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Sozza

Assistenti: Giallatini-Colarossi

IV Ufficiale: Marchetti

Var: Meraviglia

Avar: Di Paolo

GLI EPISODI ARBITRALI

90' Jimenez sbaglia l'appoggio, si fa rubare palla da Ngonge e poi lo stende per non prendere contropiede. Giallo sacrosanto.

83' GOAL REGOLARE - Tutto regolare anche sul 2-1 del Milan con Theo Hernandez che scappa alle spalle di Di Lorenzo in posizione regolare e con Jovic che anticipa tutti senza fare fallo.

76' Giallo per proteste anche per Antonio Conte che però era diffidato e quindi scatterà per lui la squalifica che gli farà saltare la prossima partita contro il Bologna.

71' Giallo a Conceicao per proteste.

68' Netto il rigore concesso al Milan. Theo Hernandez prende posizione davanti a Billing in area su assist di Leao e si fa tamponare. Sozza fischia subito, giustissimo il rigore.

54' Incrocio di gambe involontario, ma falloso, di Politano su Theo Hernandez. Sozza non fischia, ma sbaglia.

45+1' Gomitata fortuita di Gilmour su Pavlovic al limite. Giusto fischiare fallo e non ammonire.

40' Cartellino giallo per Romelu Lukaku che in mezzo al campo entra in scivolata con piede a martello su Bondo non prendendo la palla. L'impatto per sua fortuna non è alto e Sozza opta soltanto per il giallo, ma che rischio!

19' GOAL REGOLARE - Lukaku stoppa in area completamente solo e segna su assist di Gilmour. La posizione dell'attaccante belga era in dubbio ma c'è Walker, che si sposta all'ultimo, a tenere tutti in gioco.

13' - Step on foot classico di Gilmour sul piede destro di Bondo. Sozza non fischia, manca un giallo per il centrocampista scozzese.

3' GOAL REGOLARE - Tutto regolare sul goal di Matteo Politano che scatta in posizione regolare sul lancio dalle retrovie di Di Lorenzo.