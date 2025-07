Napoli, Neres: "Ho corso più in 6 mesi con Conte che nel resto della carriera. Scudetto, why not?"

David Neres a tutto tondo: "Ho corso più in sei mesi con Conte che in tutta la carriera. Scudetto? Why not?".

Il fantasista brasiliano del Napoli si racconta a 360° in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Dagli inizi all'Ajax allo Shakhtar Donetsk con Roberto De Zerbi, fino alla chiamata degli azzurri. Il brasiliano crede alla conquista del titolo e spende belle parole per il suo tecnico, Antonio Conte, non risparmiando un aneddoto sui suoi allenamenti.

LA CHIAMATA DEL NAPOLI - Neres racconta perché ha detto sì al Napoli: "Fino a quel momento avevo giocato in squadre top ma non in campionati forti come quello italiano appunto, il Napoli mi ha dato questa opportunità. Non ci ho pensato su due volte, è un club con un progetto".

INTER PIU' FORTE, MA PER LO SCUDETTO... - Il brasiliano non ha esitazioni alla domanda su quale sia la squadra più forte: "L’Inter come organico, non c’è dubbio. Col Napoli non ci ho giocato contro ma col Benfica l’ho incrociato tre volte e mi ha fatto impressione. Bastoni mi ha messo in difficoltà". Tuttavia, non spegne il sogno Scudetto e risponde con il sorriso: "Il Napoli, why not?! Non è facile ma di sicuro ci proveremo fino alla fine. Non possiamo mollare mica adesso". Ma Neres giocherà contro il Milan domenica? "Lo spero ma decide Conte, ovviamente".

ANTONIO CONTE - A proposito di Antonio Conte, Neres dipinge un ritratto del proprio allenatore: "Che allenatore è? Molto simpatico! Sono serio: pretende tanto da ogni giocatore. Per me è perfetto perché quando un allenatore non è esigente tendo a rilassarmi. Tira fuori il massimo, ti stimola, ti motiva come nessuno. E ti rimprovera anche, mi è successo dopo due settimane che ero qui. Avevamo fatto un’amichevole e diciamo che non mi ero impegnato, mi chiamò da parte in maniera chiara e diretta. In quel momento capii bene però chi avessi di fronte e come dovevo comportarmi. Mi è servito". Un suo pregio e un suo difetto? "Per carità... Mi piace tutto di lui! Tira fuori la versione migliore di me".

GLI ALLENAMENTI DI CONTE - Ma gli allenamenti di Conte sono davvero così duri? Il brasiliano ammette: "Sono i più duri che abbia mai fatto. Ho corso di più in questi 6 mesi che nel resto della mia carriera finora".

LUKAKU E KVARATSKHELIA - Neres si concentra poi sui suoi compagni di squadra, attuali ed ex. Non ha dubbi su chi sia il più forte: "Naturalmente Lukaku. Leader in campo e nello spogliatoio. Poi Lobotka, prezioso per noi". Il brasiliano però rifiuta l'etichetta di erede di Khvicha Kvaratskhelia: "Io sono David Neres, nato a San Paolo cresciuto col mito di Messi e Ronaldinho. Kvara è un top player. Uno di quei giocatori fondamentali per un club. Come persona e come amico mi è dispiaciuto sia andato via".

PUNTI PERSI - Senza Neres infortunato, il Napoli ha perso tanti punti. Perché? "Prima avevamo vinto sette partite di fila, quindi un calo ci può stare - risponde l'esterno ex Ajax e Shakhtar -. Il campionato italiano è molto competitivo, ogni partita è difficile e affrontiamo sempre squadre di alto livello. Queste ultime 9 partite sono decisive, adesso sì che è vietato fermarsi".

LA RAPINA SUBITA - Neres racconta anche la rapina con una pistola subita dopo poche settimane dall'arrivo a Napoli: "Basta leggere i giornali per sapere che accade ovunque. Certo, mi sono spaventato, ero con mia moglie. Tornavo dallo stadio e mi è sembrato assurdo: avevamo vinto la partita, i tifosi ci avevano applaudito. Cosa ho fatto, mi chiesi".