Napoli, Ngonge verso il Torino: i dettagli

Il Napoli e il Torino sono vicinissimi a chiudere un'operazione di calciomercato. E no, non è quella che riguarda il portiere serbo Sergej Milinkovic-Savic che piace molto ad Antonio Conte, ma un giocatore che dovrebbe fare il percorso inverso lasciando il Maradona per approdare alla corte di Marco Baroni. Si tratta dell'esterno belga Cyril Ngonge per cui, nelle ultime ore, è stata registrata un'accelerazione decisa dei granata.

Secondo quanto riportato da Sky SportNapoli e Torino sono vicinissime a trovare l'intesa per la cessione del classe 2000 a titolo definitivo in maglia granata. Il presidente Urbano Cairo ha messo sul piatto circa 7/8 milioni di euro di parte fissa più bonus che soddisferebbero la richiesta di De Laurentiis il quale da questa cessione, non vuole registrare minusvalore

Soltanto un anno e mezzo dopo il suo approdo a Napoli dal Verona, quindi, Ngonge è pronto a dire addio. Nell'ultimo anno con Conte in panchina ha totalizzato soltanto 21 presenze fra campionato e Coppa Italia segnando due goal. Troppo poco e troppo poco è il gradimento dell'allenatore salentino nei suoi confronti. A Torino Ngonge ritroverebbe invece Baroni con cui ha lavorato a Verona.