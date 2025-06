Napoli, nuovo assalto al Bologna per Ndoye e Beukema

Rafa Marin lascia il Napoli e torna in patria. Il difensore centrale spagnolo classe 2002 ha firmato col Villarreal. Arrivato l'anno scorso dal Real Madrid per 12 milioni di euro, ha raccolto soltanto 6 presenze stagionali (4 in Serie A e 2 in Coppa Italia) con la squadra di Antonio Conte.

L'allenatore campione d'Italia ora aspetta un nuovo rinforzo nello stesso ruolo. In questo senso il club del presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a sferrare un nuovo assalto al Bologna per l'olandese Sam Beukema, classe 1998 ex AZ Alkmaar. Così come per il suo compagno di squadra Dan Ndoye, nazionale svizzero classe 2000 ex Basilea.

In uscita dal Napoli l'attaccante belga Cyril Ngonge (classe 2000 ex Verona) è conteso da Genoa e Torino. In entrata il primo obiettivo è sempre il centravanti uruguaiano del Liverpool, Darwin Nunez (classe 1999 ex Benfica).