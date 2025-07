Napoli, non solo cessioni: per i bookie Darwin Nunez è a un passo, in quota possibile l'arrivo di Lookman

Cedere Victor Osimhen per poi lanciarsi all'assalto del mercato in entrata. Sono gli obiettivi del Napoli di Conte in questa sessione estiva del calciomercato, in vista dell'inizio della prossima stagione. Il giocatore che sembra a un passo dai partenopei, a quota 1,25, è l'attaccante del Liverpool Darwin Nunez, seguito a 2,50 dal centrocampista dell'Inter Davide Frattesi e dal fantasista dell'Atalanta Ademola Lookman, autore di 20 reti nell'ultima stagione con la maglia dei bergamaschi. Infine, sono in lavagna rispettivamente a 3 e a 4 il sudcoreano del Psg, Lee Kang-in e l'attaccante del Manchester United Alejandro Garnacho.

Sul fronte cessioni, la squadra campana potrebbe rinunciare anche ad altri giocatori oltre a Osimhen: l'addio di Giacomo Raspadori entro il 1° settembre 2025 si gioca a 1,85 su Snai, proprio come quello del centrocampista camerunense Frank Anguissa. Si sale invece a 5 per un trasferimento dello slovacco Stanislav Lobotka.