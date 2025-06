Napoli, non solo Milikovic-Savic: è fatta per il rinnovo di Meret

Nel giorno in cui entra nel vivo la trattativa col Torino per provare a portare nella squadra allenata da Antonio Conte il numero granata– mentre può fare il percorso inverso l'attaccante Cyril Ngonge – il club campione d'ItaliaLa firma del contratto è prevista per la prossima settimana.

Nella stagione da poco conclusa, Meret ha disputato 34 partite di campionato, nelle quali ha subito 25 reti e ha contribuito a fare del Napoli la squadra con la miglior difesa dell'intera Serie A e tra le migliori pure in Europa. Indossa la maglia azzurra dall'estate del 2018 e ha collezionato complessivamente 212 partite, vincendo due Scudetti e una Coppa Italia.

Con la conferma di Meret e il possibile acquisto di Milinkovic-Savic, che andrebbe a sostituire Scuffet nel ruolo di secondo portiere, anche la competizione per la difesa della porta diventerebbe un ulteriore motivo di interesse nella squadra allenata da Conte. Con la prospettiva del ritorno in Champions League nella prossima stagione e la corsa per provare a confermare lo Scudetto vinto poche settimane fa, la titolarità del ruolo diventa più incerta, considerando l'ottimo rendimento garantito da Meret nell'ultimo campionato ma anche quello sopra le righe del numero uno del Torino.