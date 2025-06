Napoli, tutto fatto per De Bruyne: scambio di documenti e visite mediche, i dettagli

Kevin De Bruyne è ormai da considerarsi un giocatore del Napoli. Il belga, ormai agli ultimi giorni di contratto con il Manchester City, si libererà a zero dai Citizens ed è pronto ad accettare la corte dei partenopei che va avanti ormai da settimane.

Aurelio De Laurentiis ne aveva parlato durante la parata Scudetto e aveva rivelato di aver avuto di recente una videocall con lui e la sua famiglia. De Bruyne avrebbe già comprato una villa in città e il suo arrivo a Napoli è ormai questione di ore.Isuoi legali sono attesi già in queste ore in città per definire i dettagli del nuovo contratto. L’ormai ex City dovrebbe firmare fino al 2027 (con opzione per il terzo anno) con un ingaggio da 5,5 milioni netti a stagione, più un ricco bonus alla firma. Attese novità corpose già nel giro di 48 ore.

Il giocatore si trova ora in vacanza a Ibiza con la famiglia ma ai primi di giugno è atteso a Napoli. Dovrebbe svolgere le visite mediche il 2 giugno e quindi firmare. A poche ore dallo Scudetto, il Napoli sta per imbastire quello che promette già di essere uno dei colpi dell'estate. Già domenica 1 giugno, è previsto lo scambio dei documenti, viatico fondamentale per il via libera per poter svolgere le visite mediche che potrebbero essere quindi programmate già per lunedì o, in caso di ritardi, per quando il trequartista rientrerà dalla nazionale.