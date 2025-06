Il Napoli e Giovanni Manna sono letteralmente scatenati sul mercato: nelle ultime ore hanno parlato direttamente con Darwin Nuñez incassando un gradimento totale al trasferimento sotto l’ombra del Vesuvio. L’uruguaiano è intrigato dal progetto che gli è stato presentato e ha già dato la sua apertura ad andare più in profondità sugli aspetti relativi al contratto.

COSTI - L’attuale ingaggio di Nunez è, tutto sommato, accessibile per i parametri del calcio italiano: l’ex Benfica guadagna 4,6 milioni di euro netti a stagione con il Liverpool. Il Napoli è pronto a migliorare questa cifra puntando però anche su altri fattori come il progetto, la città e Antonio Conte. Darwin ha offerte ben più vantaggiose, sotto il profilo economico, da parte di club arabi. Per quanto concerne il cartellino gli inglesi chiedono circa 50 milioni di euro.

PROPOSTO GREALISH - Napoli e il Napoli attirano sempre di più i grandi campioni. Nei giorni scorsi è stato proposto al club campano da intermediari Jack Grealish: il trequartista inglese è ai titoli di coda con il Manchester City. Il club azzurro ha memorizzato quella che potrebbe diventare una opportunità interessante ma, allo stato attuale, ha preferito non approfondire il discorso.

Ascolta "Nuñez apre al Napoli: le cifre del possibile affare" su Spreaker.