Napoli, offerta shock dell'Al-Hilal per Osimhen che ora riflette: cosa succede con la Juventus

Con 25 gol e 5 assist in 29 partite disputate Osimhen è stato l’uomo copertina del Galatasaray campione di Turchia. A Istanbul Victor si è sentito amato sin da subito, l’ha scoperta giorno dopo giorno innamorandosene follemente. Sensazioni che vanno oltre il campo, oltre un campionato ancora lontano dalla competitività e dal talento presente in Italia o Francia, solo per fare due esempi. Ecco perché la dirigenza del club turco coltiva ancora la speranza di convincere il ragazzo a sposare il progetto oltre la naturale scadenza del prestito secco dal Napoli prevista per l’inizio di luglio.

OFFERTA SHOCK- Il Galatasaray si sente ancora in corsa per Osimhen ed è pronto a battagliare con una nutrita concorrenza. Il classe 1998 potrebbe cedere al richiamo della Premier League, con Manchester United e Chelsea da settimane in contatto con l’agente, o al pressing alto della Juventus e di Cristiano Giuntoli, ovvero colui che scommise su di lui nell’estate del 2020 dopo una stagione, tutto sommato, “normale” al Lille con 13 gol realizzati. Il nazionale nigeriano ha manifestato, a più riprese, l’ambizione di giocare in Europa: la scorsa estate rifiutò una ricca offerta dall’Arabia Saudita. Diversi mesi dopo le cose potrebbero cambiare radicalmente perché l'Al Hilal ha presentato un’offerta economica imponente, da rimanere a bocca aperta: 30 milioni di euro netti a stagione per un contratto di tre anni. Per la prima volta Victor sta valutando questa offerta e si è preso qualche giorno per riflettere al meglio.

LA SITUAZIONE - Tra la Juventus e Osimhen si è creata una buona sintonia nelle ultime settimane. L’accordo economico sarebbe ancora da trovare ma ci sono le basi per arrivare fino in fondo, De Laurentiis permettendo: il patron del Napoli preferirebbe cedere un asset economico cosi importante per il club all’estero. La partita si gioca soprattutto con il Napoli che conta di ottenere una cifra vicina a quella stabilita per la clausola rescissoria ( valida solo per l’estero) da 75 milioni di euro nonostante la vicina scadenza del contratto fissata a luglio 2026. Una cifra davvero importante anche per la ricchissima società Araba dell’Al Hilal che non vorrebbe andare oltre quota 35/40 milioni. Ma la prima, parziale, apertura di Osimhen ha portato entusiasmo e convinzione nel club che sta tentando anche il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi.