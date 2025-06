Napoli: proposto alla Fiorentina uno scambio a centrocampo

Il Napoli e la Fiorentina stanno provando in queste ore ad intavolare una trattativa che possa portare, almeno questa è la volontà di Antonio Conte, il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat in maglia azzurra.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha proposto al club viola una sorta di scambio, anche se non alla pari che possa portare a Firenze il centrocampista italiano classe 1998 Michael Folorunsho.

La Fiorentina per ora ha rifiutato perché l'obiettivo finale è quello di trattenere a Firenze Amrabat anche se per l'ex-Verona, in realtà, c'è un forte gradimento. Su Folorunsho da tempo c'è la Lazio che però non riesce a chiudere col Napoli.