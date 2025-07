Napoli, Kvaratskhelia al PSG: affare in chiusura, le cifre

Il mercato delentra nel vivo ed è pronto a scatenare un effetto domino con conseguenze sulle strategie di diversi club europei.dopo l'ammissione pubblica dell'allenatore Antonio Conte della richiesta del campione georgiano di lasciare la Serie A per trasferirsi alla corte di Luis Enrique. I due club sono in costante contatto per definire un accordo, dopo che l'entourage del classe 2001a stagione.

Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, è forte il desiderio da tutte le parti di risolvere la questione con tempistiche molto rapide. Per assecondare le richieste del calciatore e del Paris, che spinge per avere il più presto possibile un rinforzo che tornerebbe molto utile anche e soprattutto per le ultime due partite della prima fase di Champions League – con la squadra di Donnarumma e compagni a forte rischio di eliminazione – ma accelererebbe pure il processo di individuazione di un sostituto all'altezza da parte del Napoli. Che, su imbeccata di Conte, ha messo il nome di Alejandro Garnacho del Manchester United al primissimo posto della lista, con Zhegrova del Lille, Federico Chiesa del Liverpool, Ziyech del Galatasaray e Ndoye del Bologna alle sue spalle. Tra Napoli e Paris Saint-Germain la partita si gioca su una distanza tra domanda (80 milioni di euro) e una prima offerta (45) che può essere risolta, anche attraverso i bonus, con la consueta soluzione a metà strada.

Oggi c'è stato un incontro fra i due club in Francia. I colleghi transalpini riferiscono che il punto di svolta dell'operazione dovrebbe essere un'intesa sulla base di 65 milioni di euro di parte fissa, che con le variabili per rendimento individuale del giocatore e risultati del PSG si spingerebbe sino a quota 75 / 80 milioni di euro. Il contratto di Kvaratskhelia col Napoli scade a giugno 2027, sulla base del quale l'attaccante georgiano percepisce un ingaggio di circa 1,8 milioni di euro netti all'anno.

L'affare entra dunque nella sua fase clou che, secondo Le Parisien, dovrebbe esaurirsi entro le prossime 72 ore. Queste sono invece le ultime dichiarazioni di Antonio Conte sull'argomento: “Sono deluso, ma né col giocatore né col mio club. La delusione mia perché non sono riuscito a incidere in questi sei mesi affinché qualcosa cambiasse. Io non addosso responsabilità agli altri, me le prendo sempre io. Pensavo di poter incidere in maniera diversa in questi sei mesi, invece mi sono accorto che eravamo punto e a capo”.

