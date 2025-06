La gestione post scudetto da parte del Napoli non è stata delle migliori. Oggi sembra essere già cambiato il registro, a partire dal mercato. Perché dopo le ufficialità di Rafa Marín e Spinazzola è pronto per essere annunciato anche Alessandro Buongiorno, fortemente corteggiato dagli azzurri (e da Antonio Conte). C'è la questione centravanti al centro di tutto, perché gli occhi saranno puntati su Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano lo scorso 23 dicembre rinnovava il contratto aumentando il suo ingaggio fino a 10 milioni di euro l'anno con tanto di clausola rescissoria da 130 milioni.

PRESENTE A DIMARO - Oggi si attende il pagamento della clausola, cosa che non è ancora accaduta. Il calciatore con ogni probabilità andrà via, ma nel frattempo è di proprietà del Napoli e prenderà parte al ritiro estivo a Dimaro che inizierà oggi. Regolarmente in campo, Conte lo tratterà come un normalissimo tesserato, fino a quando non accadrà qualcosa. Ovvero l'arrivo dell'offerta giusta e l'accordo per l'addio. Lo stipendio molto pesante e il valore del giocatore spingono De Laurentiis a guardare le finanze del club immaginando un incasso importante e un alleggerimento del tetto ingaggi.

ORA IL PSG - Si attende, dunque, l'assalto del club pronto a investire su Osimhen. Il sogno Premier si allontana, mentre dall'Arabia Saudita potrebbe pervenire l'offerta capace di far sbloccare tutto. Non solo, perché c'è soprattutto il PSG: i transalpini dopo la cessione di Mbappè hanno bisogno di portare un peso importante all'attacco. Si attende però prima un movimento lì davanti, precisamente di Kolo Muani. Sul calciatore francese c'è l'Atletico Madrid, che in caso di partenza di Morata (c'è il Milan in pole) avrebbe individuato proprio in Kolo Muani il sostituto. Dunque, un valzer di punte, come spesso accade. Il Napoli aspetta l'offerta, intanto Osimhen sarà a disposizione di Conte perlomeno nel primo ritiro di Dimaro. Nel momento in cui sarà ceduto, ci sarà l'accelerata per il sostituto. Che oggi vede Romelu Lukaku in pole.