Napoli, quale futuro per Osimhen? Il Galatasaray mette fretta, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi prepara il rilancio

al quale è legato fino a giugno 2027 dopo il rinnovo dello scorso settembre che ha preceduto il suo trasferimento in Turchia. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte non hanno però alcuna intenzione di concedergli una nuova chance dopo le vicissitudini della passata estate e attendono una sua decisione nei prossimi giorni.

Chi sta iniziando a palesare un certo disagio per il continuo temporeggiare del classe '98 è proprio il Galatasaray che, di fronte alla prospettiva di perdere Alvaro Morata (che ha palesato la volontà di interrompere il prestito dal Milan avviato lo scorso gennaio), ha bisogno di risposte chiare per muoversi di conseguenza. Ad esprimere il sentimento del club campione di Turchia sul futuro di Osimhen è stato il vicepresidente Abdullah Kavucku: “Osimhen deve decidere al più presto. Ci chiede sempre tempo, lo rispettiamo perché ha una famiglia, ma il tempo poi scade. Abbiamo fatto un'offerta molto più alta degli altri club europei interessati e al momento non trattiamo altri attaccanti. Non pensiamo al piano B, vogliamo Osimhen e abbiamo parlato anche col Napoli”. La società di De Laurentiis resta ad oggi irremovibile sulla clausola – che vale solo per l'estero – che prevede la cessione del centravanti a 75 milioni di euro, pagabili in tre esercizi.

Chi spera di approfittare di questa situazione di empasse è l'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi, che ha provato senza fortuna a fare una spesa importante nella finestra di mercato creata ad hoc dalla Fifa per preparare il Mondiale per club. Ma che non desiste dal tentativo di arricchire la rosa a disposizione del tecnico italiano con una serie di innesti di grande livello. E, in questa ottica, nei prossimi giorni è previsto un nuovo assalto per Osimhen, con una proposta di ingaggio a cifre irrinunciabili e la disponibilità di accontentare le richieste del Napoli. Il tempo stringe per il Galatasaray, non per l'Al-Hilal, pronto all'ennesimo rilancio per regalarsi un centravanti da 37 goal in 41 partite nell'ultima stagione.

Chi verosimilmente non sarà della partita è invece la Juventus che, con Cristiano Giuntoli ancora al timone della direzione dell'area tecnica prima della decisione di John Elkann di avvicendarlo con Damien Comolli, si era interessata alla situazione. Dopo il passaggio di consegne a livello dirigenziale, è emersa in maniera ancora più chiara la necessità di fare un mercato di aggiustamento rispetto a quello delle due ultime due sessioni e di salvaguardare certi equilibri finanziari sta portando però il club bianconero a sondare altre piste e a riaprire vecchie ipotesi come quella relativa a Jonathan David, che a breve si svincolerà dal Lille.

