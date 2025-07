Napoli, Rafa Marin al Villarreal: fissate le visite mediche

Il difensore spagnolo è pronto a salutare Conte dopo una sola stagione: si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto

In attesa di definire i prossimi colpi in entrata di un calciomercato che, per ora, ha portato in dote ad Antonio Conte Kevin de Bruyne e il difensore Luca Marianucci (proveniente dall'Empoli), il Napoli si muove anche in uscita. Il club campione d'Italia ha infatti concordato per la giornata di domani le visite mediche alle quali si sottoporrà il centrale classe 2002 Rafa Marin col Villarreal.





Espletato l'iter, l'ex Real Madrid e Alaves firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026, col Napoli che andrà ad incassare un milione di euro per il prestito del ragazzo, sul quale la società spagnola potrà esercitare un diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Arrivato l'estate scorsa per circa 12 milioni di euro, Rafa Marin ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Antonio Conte, disputando appena 4 partite (con un totale di 139') in Serie A e due in Coppa Italia.





L'approdo al Villarreal di Rafa Marin, reduce dall'Europeo Under 21 disputato in Slovacchia con la nazionale spagnola, andrà a compensare la contestuale uscita di Eric Bailly, che saluta da svincolato il Sottomarino Giallo. Nella prossima stagione, il Villarreal sarà una delle formazioni della Liga a rappresentare la Spagna nella nuova edizione della Champions League, forte del quinto posto ottenuto nell'ultimo campionato.





Insieme a Marianucci, il Napoli andrà nelle prossime settimane ad aggiungere una nuova pedina per il reparto difensivo, per offrire a Conte un'alternativa valida alla coppia titolare formata da Rrahmani e Buongiorno. Ad oggi, tutti gli indizi conducono a Sam Beukema del Bologna, che ha già espresso il suo gradimento per il club azzurro ma che viene valutato dagli emiliani non meno di 35 milioni di euro.