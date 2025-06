Napoli, fatta per Lukaku: il Chelsea accetta l'ultima offerta, le cifre

Il Napoli si prepara a regalare Romelu Lukaku ad Antonio Conte. Dopo la fumata grigia di giovedì, venerdì c'è stato un nuovo incontro col Chelsea. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avanzato una nuova offerta, cambiando la formula del trasferimento: non più in prestito con diritto di riscatto, ma a titolo definitivo. Mettendo sul piatto della bilancia 30 milioni di euro più una percentuale del 30% sulla futura rivendita: propostaaccettata dal club inglese.

L'attaccante della nazionale belga ha già raggiunto un accordo con il Napoli per un contratto triennale da circa 8 milioni di euro netti a stagione. Classe 1993 ex Manchester United, Lukaku è sotto contratto fino a giugno 2026 con il Chelsea, che lo aveva acquistato tre anni fa per 113 milioni di euro dall'Inter per poi prestarlo in Italia prima ai nerazzurri e dopo alla Roma, dove nella scorsa stagione ha segnato 21 gol in 47 presenze.

CINQUE IN PARTENZA - In uscita il centrocampista Gianluca Gateano (classe 2000) verso il ritorno al Cagliari. L'attaccante marocchino Walid Cheddira (classe 1998 ex Bari, rientrato da un prestito al Frosinone) è vicino all'Espanyol. Il giovane centrocampista Gennaro Iaccarino (classe 2003) è conteso in prestito da Frosinone (Serie B) e Gubbio (Serie C). Sul trequartista Michael Folorunsho (classe 1998, reduce da un prestito al Verona e nel mirino della Lazio) spuntano i francesi del Rennes. L'attaccante belga Cyril Ngonge (classe 2000 ex Verona) è nel mirino della Roma, che ha provato invano a proporre in cambio il centrocampista Edoardo Bove (classe 2002) e l'esterno sinistro polacco Nicola Zalewski (classe 2002, nel mirino del PSV Eindhoven in Olanda).

