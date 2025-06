Napoli scatenato: Nunez insidia David per l'attacco, spunta in quota il sogno Lookman

Dopo un inizio di calciomercato da protagonista, il Napoli si concentra sull'attacco per le prossime mosse in entrata. Il nome nuovo emerso nelle ultime ore è quello di Darwin Nunez, punta uruguaiana del Liverpool, reduce da una stagione non entusiasmante come rendimento personale, che sembra disposto a lasciare Anfield Road. I bookmaker danno credito alle voci di mercato e offrono il passaggio ai campioni d'Italia a 2,50.

La pista più quotata resta però quella che porta al centravanti del Lille Jonathan David, autore di 16 reti nell'ultimo campionato francese: l'approdo del canadese alla corte di Antonio Conte si gioca infatti a 1,85. In lavagna spunta anche, a 3 volte la posta, il sogno Ademola Lookman, protagonista assoluto del ciclo di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Dopo la trattativa fallita nell'ultimo mercato invernale, potrebbe tornare d'attualità il nome dell'ala argentina del Manchester United Alejandro Garnacho, indicato a 4.