Napoli scatenato sul mercato: Hasa ma non solo, Conte insiste per Danilo

Il Napoli si sta muovendo con grande anticipo sul mercato con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato su più tavoli. Nelle giornata di ieri ha chiuso l’operazione Hasa con il Lecce a titolo definitivo per 500 mila euro ( il 30% andrà alla Juventus) con il giovane talento che si trasferirà subito al Bari con la formula del prestito, e avviato una trattativa con il Como per la cessione a titolo temporaneo di Rafa Marin.

DANILO CHIODO FISSO - Antonio Conte ha messo Danilo in cima alla lista delle preferenze per il rinforzo difensivo che andrebbe a prendere il posto in rosa di Rafa Marin. Il tecnico salentino stravede per il difensore brasiliano, tra i due il feeling è scattato fin da subito ma la Juventus non vuole mollare la presa. Giovanni Manna proverà in tutti i modi a portare Danilo al Maradona con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto che lo lega fino a luglio alla Vecchia Signora.Contatti in corso e pista che rimane calda.

QUANTO GUADAGNA DANILO ALLA JUVENTUS

PELLEGRINI E FAGIOLI - Nei giorni scorsi al Napoli è stato accostato Lorenzo Pellegrini in un ipotetico scambio con la Roma che coinvolgerebbe anche Giacomo Raspadori. Secondo quanto appreso, il capitano giallorosso non intende lasciare Roma prima della fine del suo contratto e questa volontà rischia di condizionare anche il possibile affare Raspadori che tanto piace a Ranieri. Il club azzurro è molto interessato anche il nazionale azzurro Nicolò Fagioli. Al momento si tratta solo di un forte gradimento da parte di Manna in attesa di capire se la Juventus aprirà a una trattativa con un club che compete per gli stessi obiettivi in Italia.

Ascolta "Napoli scatenato sul mercato: Conte insiste per Danilo, ecco cosa filtra su Pellegrini e Fagioli" su Spreaker.