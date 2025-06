Napoli, si lavora già al post Conte: Allegri il favorito, incontro con De Laurentiis

Fuori Conte, dentro Allegri e non è il 2014 e non è la Juventus. Undici anni dopo lo switch operato dai bianconeri che, dopo le dimissioni dell'allenatore leccese, si affidarono al toscano, ora potrebbe toccare la stessa sorte al Napoli. Impegnati da favoriti nella lotta Scudetto, gli azzurri stanno comunque guardandosi intorno nel caso in cui il rapporto lavorativo con Conte si chiudesse tra qualche settimana - con o senza Tricolore.

Le parole dell'ex Chelsea e Tottenham d'altronde lasciano poco spazio alle interpretazioni e trasudano stanchezza, come se questa parentesi sotto al Vesuvio l'avesse prosciugato e fosse ormai arrivata al capolinea. Corteggiato da mezza Europa e soprattutto lusingato da un ritorno alla sua Juventus, Conte lascerebbe Napoli dopo una stagione ad alta tensione, vissuta come al solito visceralmente e che potrebbe chiudersi in trionfo. Se il suo prossimo approdo potrebbe essere dunque un ritorno a casa, quale sarebbe la mossa del Napoli? A chi affidarsi per il ritorno in Champions League e per la difesa del titolo? L'idea di De Laurentiis è semplice: replicare quanto fatto dai rivali juventini 11 anni dopo.

Per questo motivo, tra i tanti nomi accostati alla panchina del Napoli, è sempre più quello di Massimiliano Allegri il profilo più autorevole e caldo per la successione. Come riporta Sportitalia, ci sarebbe stato un contatto recente tra il patron azzurro e il tecnico. A Roma per seguire gli Internazionali di Tennis, Allegri avrebbe quindi incontrato De Laurentiis e gli avrebbe dato la sua disponibilità. In caso di adddio di Conte insomma lui ci sarebbe. Adesso l'iter è chiaro: prima lo Scudetto poi il faccia a faccia tra società e allenatore e quindi la doppia decisione. Addio Conte e benvenuto Allegri? C'è chi l'ha già fatto e ha potuto gioire per altri 5 Scudetti…