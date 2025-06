Napoli su De Bruyne, De Laurentiis: "Vogliamo prenderlo, ma le cose si fanno in due"

Dopo la grande gioia per il quarto Scudetto, il secondo in tre anni per il Napoli dopo quello del 2022/23 con Luciano Spalletti in panchina, la società partenopea e il numero 1 del club campano Aurelio De Laurentiis non sembrano volersi accontentare e un eventuale arrivo di Kevin De Bruyne, come si vocifera da giorni, andrebbe esattamente in questa direzione.

DE BRUYNE - Il presidente dei freschi Campioni d'Italia ha rilasciato a Il Mattino proprio delle dichiarazioni sul primo obiettivo di mercato del Napoli e sulla possibilità di confermarsi al vertice in Serie A ma anche in campo europeo - palcoscenico che i partenopei torneranno a calcare dopo un anno: "Se volessi essere stabilmente competitivo con le grandi società calcistiche del nord, bisognerebbe potere aspirare ai loro fatturati. Per motivi evidenti noi non siamo mai arrivati a quelle cifre nel nostro percorso europeo. De Bruyne? La nostra intenzione è prenderlo ma bisogna essere in due".

STADIO - Il Patron del Napoli ha poi parlato anche della questione relativa agli ammodernamenti da apportare allo Stadio Maradona: "Sullo stadio stiamo studiando tutte le possibilità. Da parte mia ci saranno di certo interventi per consentirci di essere all'altezza della situazione nei prossimi anni, ma non credo che possa trasformarsi in qualcosa che ci permetta di aumentare gli introiti, nella misura in cui accade ad esempio per il Milan e l'Inter nelle competizioni internazionali. Sto meditando su uno stadio da 70mila posti e 120 salotti".