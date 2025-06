Napoli, tifosi scatenati sotto all'hotel del Cagliari: clacson, petardi e fuochi d'artificio

"Notte prima dell'esame". Con questo striscione esposto fuori dallo Stadio Diego Armando Maradona i tifosi del Napoli caricano la squadra di Antonio Conte in vista dell'ultimo ostacolo verso il quarto Scudetto. Capitan Di Lorenzo e compagni sono primi in classifica con un punto di vantaggio sui campioni d'Italia in carica dell'Inter, impegnati stasera a Como per l'ultima giornata di campionato in Serie A. In contemporanea con l'anticipo del Napoli in casa contro il Cagliari.

NAPOLI-CAGLIARI, PRONOSTICO E QUOTE

I sardi sono stati disturbati nella notte da un gruppo di tifosi napoletani, che si sono radunati in zona Fuorigrotta fuori dall'Hotel Palazzo Esedra, dove alloggia la squadra allenata da Davide Nicola con l'obiettivo di toglierle il sonno facendo rumore con clacson, petardi, fumogeni e fuochi d'artificio. Poi la situazione è tornata alla normalità.