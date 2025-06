Napoli-Torino, annullata la conferenza stampa di Conte: non parlerà, il motivo

, gara valida per lae in programmaallo

In segno di rispetto e cordoglio per i funerali di Papa Francesco, previsti per sabato mattina, il club partenopeo ha deciso di annullare la consueta conferenza stampa prepartita.

Il Consiglio dei Ministri ha disposto 5 giorni di lutto nazionale in Italia per la morte del Pontefice, a partire dal 22 aprile 2025 fino al giorno del funerale, proprio sabato 26 aprile.