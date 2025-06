Musah vicino al Napoli, trattativa avanzata con il Milan: è una richiesta di Conte

Yunus Musah è prontolasciare il Milan nei prossimi giorni. Il centrocampista americano piace molto ad Antonio Conte per il suo Napoli, come rivelato in esclusiva dalla nostra redazione nel mese di aprile. Nelle ultime ore il club azzurro ha avviato i contatti con gli agenti dell'ex Valencia e sono già vicini a trovare un accordo sui termini contrattuali. Attualmente al Milan percepisce un ingaggio da 2 milioni di euro netti e ha un contratto in scadenza nel 2028. Vicino anche l'accordo con il Milan, in un'operazione da quasi 25 milioni di euro.

SUL MERCATO - Il Milan ha inserito il nome di Musah sulla lista dei cedibili da diversi mesi. Yunus paga una stagione dove non è mai riuscito a far vedere la proprie qualità tanto da finire, a più riprese, anche nel mirino dei tifosi rossoneri. Nell'ultima stagione ha giocato tanto soprattutto sotto la gestione di Conceicao: 40 presenze tra tutte le competizioni per un totale di 2237. A livello ambientale qualcosa si è rotto tanto che anche il nazionale americano è entrato nell'ordine delle idee di cambiare aria in questa sessione estiva di calciomercato.

25 MILIONI - Il Milan su Musah non fa prigionieri e ha dato apertura alla trattativa con il Napoli, destinazione molto gradita al classe 2002. Manna vuole accontentare Conte in ogni punto e ha fatto così partire l'offensiva per il mediano del Milan. Le parti hanno lavorato e la trattativa è ormai in fase molto avanzata, sulla base di quasi 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Nonostante un tentativo d'inserimento da parte del club inglese del West Ham.

