Ancora in piedi l'affare per riportare il nigeriano in Turchia: De Laurentiis chiede 75 milioni di euro.

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen è ancora viva: l’affare non è mai definitivamente sfumato. I contatti tra le due società proseguono, ma Aurelio De Laurentiis continua a richiedere garanzie bancarie come condizione imprescindibile per accettare il pagamento dilazionato dei 75 milioni di euro in cinque anni. Nel frattempo, la delegazione turca è rimasta a Milano con l’obiettivo di proseguire i contatti e cercare un’intesa definitiva che possa sbloccare l’operazione: questa mattina infatti il club turco non è ripartito in direzione Istanbul, ma è rimasto in Italia.

OSIMHEN VUOLE SOLO IL GALATASARAY - L'affare era quasi saltato, il Napoli si era innervosito per le mancate garanzie di pagamento, per la mancata lettera di credito e la fideiussione che era stata garantita, poi è intervenuto il calciatore, facendo sapere di non avere intenzione di andare all'Al Hilal, in Arabia Saudita da Simone Inzaghi, ma di volere solo il Galatasaray, minacciando di essere disposto a stare fermo un anno, percependo lo stipendio. Nel frattempo, fuori dal progetto tecnico di Conte, Osimhen resterà a Castel Volturno, ad allenarsi senza unirsi ai compagni in ritiro dal 17 luglio a Dimaro.

CLAUSOLA SCADUTA - L'operazione del secolo, come lo hanno definito in Turchia, dipende da Abdullah Kavukcu, il vicepresidente del Galatasaray arrivato in Italia nella giornata di martedì, che non vuole partire senza la punta. Con lui, negli incontri e i confronti con il ds Manna, c’è anche George Gardi, l’intermediario dell’operazione già attivo a settembre per il prestito dell’attaccante in Turchia.: nel frattempo, la clausola è scaduta a mezzanotte e il Napoli può richiedere il prezzo che vuole per Osimhen.