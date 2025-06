Napoli, ufficiale l'arrivo di Kevin De Bruyne

Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo di Kevin De Bruyne. Al termine della lunga giornata a Roma, iniziata con le visite a Villa Stuart e proeguita con la firma sul contratto a casa di Aurelio De Laurentiis, gli azzurri hanno annunciato il grande colpo sui propri social. Prima il post di Aurelio De Laurentiis "Benvenuto Kevin!".

A questo ha fatto seguito da quello del Napoli: "Kevin is proud to be one of us", e poi un semplice "King Kev is here" per presentare il super colpo ai tifosi.