Napoli, vicinissimo Juanlu dal Siviglia: prezzo e quando si può chiudere

Si avvia ad essere il terzino spagnolo classe 2003 Juanlu Sanchez il prossimo rinforzo del Napoli campione d'Italia.

Dopo le ufficialità di De Bruyne da svincolato e Marianucci dall'Empoli, presto potrebbe toccare al laterale basso del Siviglia, che nei piani degli azzurri sarà l'alternativa a capitan Di Lorenzo nell'anno del ritorno in Champions League.

I DETTAGLI - Per Juanlu la trattativa è andata avanti per un paio di settimane e ha visto un paio di rifiuti degli andalusi, ma alla fine l'affare, secondo Onda Capital, si dovrebbe fare per una ventina di milioni, 18/20 tra parte fissa e bonus.

IL PROFILO DI JUANLU

VISITE MEDICHE - La prossima settimana, quella che comincia con il 30 giugno e segna l'inizio del mese di luglio, dovrebbe essere quella buona per l'arrivo in Italia, le visite mediche e la firma sul contratto del terzino che è stato impegnato in questi giorni in Slovacchia con la maglia della Spagna Under 21, vincitrice del girone con l'Italia ma eliminata dall'Inghilterra ai quarti di finale.