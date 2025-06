Nasce la giornata mondiale del calcio: ecco quando si festeggia. Per Milan, Inter e Juventus è una data triste

Il 25 maggio è stato proclamato giornata mondiale del calcio. A deciderlo l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha scelto questo giorno per celebrare il 100° anniversario del primo torneo internazionale di calcio della storia con la rappresentanza di tutti i Paesi che si svolse il 25 maggio 1924 durante i Giochi Olimpici estivi di Parigi.

I MOTIVI - La risoluzione dell'Onu riconosce "la portata globale del calcio e il suo impatto in vari ambiti, tra cui il commercio, la pace e la diplomazia, e riconosce che il calcio crea uno spazio per la cooperazione" e incoraggia tutti i paesi a "sostenere il calcio e gli altri sport come strumento per promuovere la pace, lo sviluppo e l’emancipazione delle donne e delle ragazze. E incoraggia anche i paesi ad adottare politiche e programmi per promuovere il calcio e altri sport e l’attività fisica".

I RICORDI - Una data di festa dunque ma che è segnata da brutti ricordi per alcune delle nostre squadre più importanti. Nel 1967 l'Inter perse la finale di Champions League contro il Celtic, nel 1983 toccò alla Juventus cedere all’Amburgo e analoga sorta capitò nel 2005 al Milan contro il Liverpool.