Nazionale, la cura Gattuso per la qualificazione mondiale: i bookie credono alla rimonta sulla Norvegia

Ora è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Nazionale. Toccherà a “Ringhio” evitare l’onta della terza mancata partecipazione alla fase finale dei Mondiali. Gli Azzurri dovranno ribaltare una situazione intricata dopo la sconfitta per 3-0 in Norvegia, formazione ancora a punteggio pieno dopo le prime quattro partite. Per i bookmaker però la rimonta è possibile: si gioca a 2,50 il primo posto del Girone I contro l’1,45 degli scandinavi, più alla portata una qualificazione ai playoff – tabù italiano nelle ultime due occasioni – fissata a 1,85 su Sisal.