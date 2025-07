Né Inter né Milan, Xhaka verso l'Arabia Saudita: maxi offerta del Neom

Il centrocampista svizzero, cercato dalle due squadre di Milano, è vicino al trasferimento nella Saudi Pro League: offerta monstre del Neom.

Né Inter né Milan, tra i due litiganti il terzo gode. O forse il quarto, visto che per Granit Xhaka si era parlato anche di Juventus: ma il centrocampista svizzero, uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato, sta per chiudere il proprio capitolo al Bayer Leverkusen, e probabilmente non per la Serie A, nonostante la corte dei club italiani. Dall'Arabia Saudita infatti è arrivata un'offerta importantissima per il classe 1992: il Neom SC, club neo promosso nel massimo campionato saudita, la Saudi Pro League, ha deciso di esaudire le richieste del nuovo allenatore, Christophe Galtier, impostando la trattativa con le Aspirine, dopo aver convinto l'elvetico.

L'OFFERTA MONSTRE - Xhaka infatti ha già accettato l'offerta salariale da 10 milioni annui, con un contratto valido per quattro stagioni. Si discute invece con il Bayer Leverkusen: il direttore sportivo Simon Rolfes considera infatti bassa l'offerta da 6 milioni di euro presentata dai sauditi e ne chiede almento 10. Nessuno accordo tra i due club, con il Fenerbahce di Josè Mourinho che sta provando a inserirsi.

Dopo gli arrivi di, il Neom vuole regalare un alto pezzo da novanta al tecnico francese. Ilaveva pensato a Xhaka, dopo aver rilevato Modric e Ricci, ma poi ha deciso di puntare su Jashari, mentre l'stava valutando l'ipotesi di inserirlo in rosa in caso di partenza di Hakan Calhanoglu.