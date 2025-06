Nesta e la visita di Spalletti: "E' stato super, mi aveva visto giù. Se ha visto qualcuno dei miei? Siamo ultimi..."

Durante la conferenza stampa in vista della gara contro il Torino, l'allenatore del Monza Alessandro Nesta ha parlato della visita del ct della Nazionale Luciano Spalletti:

"Non era programmata questa visita. Dopo Roma ho trovato una chiamata sul cellulare da un numero ed era Spalletti. Mi ha visto triste nella conferenza post gara e perciò è venuto a trovarmi al centro sportivo. Mi ha dato conigli ed è stato super. Lo ringrazio, a nome mio ma anche a nome della squadra".

OCCHI TRA I BIANCOROSSI? - "Se è venuto a vedere qualche nostro calciatore? Non lo so, anche perché siamo ultimi e i pensieri sono altri. La Nazionale non si regala".