Neuer netto su Donnarumma: “Avrei reagito in modo diverso su Musiala, è questione di rispetto”

Il portiere tedesco non ha gradito l'atteggiamento del collega italiano, protagonista dello scontro che ha portato al grave infortunio di Musiala

Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha parlato ai giornalisti nel post-partita della sfida - valida per i quarti di finale del Mondiale per Club - contro il Psg, dalla quale i bavaresi sono usciti sconfitti con il punteggio di 2-0. L’estremo difensore tedesco però non si è soffermato né sul risultato, né sulla direzione di gara dell’arbitro Taylor, ma sull’uscita di Gianluigi Donnarumma, in seguito alla quale Jamal Musiala ha subito un grave infortunio alla caviglia.

LA REAZIONE

Dopo lo scontro con il classe 2003 dei bavaresi, il capitano della Nazionale italiana si è subito reso conto della gravità dell’infortunio e dell’innaturale torsione della caviglia di Musiala, inginocchiandosi e mettendosi le mani sul viso ma senza avvicinarsi al giocatore rimasto a terra. Il comportamento dell’ex portiere del Milan non è stato apprezzato da Neuer.

“Sono andato subito da Donnarumma dopo l’infortunio di Musiala e gli ho detto: ‘Che c’è? Non vuoi andare a vedere come sta?’. Lui l’ha fatto solo in un secondo momento, personalmente avrei reagito in modo diverso. È una questione di rispetto. È rischioso uscire in quel modo: significa essere disposti ad accettare la possibilità che il tuo avversario si infortuni” ha sentenziato l’estremo difensore teutonico.

LE PAROLE DI EBERL

Sulla questione si è espresso anche il direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl, sottolineando come Donnarumma avrebbe dovuto pensare alle conseguenze della sua uscita: “La mia non è un’accusa e non voglio che venga interpretata come tale, sono convinto che Donnarumma non lo abbia fatto intenzionalmente. Credo però anche che non sia stato attento, che non abbia tenuto conto del fatto che lì c’era qualcuno. Se salti sulla parte inferiore della gamba di Musiala, pesi cento chili e lui sta scattando, il rischio che accada qualcosa è molto elevato”.