Al-Hilal che gaffe! Annuncia Simone Inzaghi con la cronaca del goal di Pippo in finale di Champions

Ma l'Al-Hilal ha scelto Simone o Pippo Inzaghi come nuovo allenatore? La domanda è sorta spontanea a mezzo social dopo il video-annuncio pubblicato dal club saudita in cui, oltre alle immagini dell'ormai ex-allenatore dell'Inter come nuova guida tecnica, è stato usato un audio in sottofondo che... riguardava il fratello.

Scorrendo il video, infatti, emerge lain italiano didella finale di Champions League vinta addal Milan contro il Liverpool e in cui venivano commentatiche hanno portato al 2-1 finale e alla vittoria della coppa per i rossoneri. Un dettaglio non passato inosservato neanche allo stesso telecronista che, su X, ha usato la sua consueta ilarità commentando:Al netto della battuta, poi prontamente rimossa dall'Al-Hilal che ha pubblicato un nuovo video tagliato ed editato,diventerà uno degli allenatori più pagati al mondo con l'accordo firmato ieri a Parigi grazie al lavoro di Federico Pastorello insieme al figlio Tommaso Inzaghi. L'ingaggio toccherà infatti iValgono bene una gaffe social?

