Al Hilal, Simone Inzaghi scende in campo per Theo Hernandez: contatto telefonico, la situazione con il Milan

L’Al Hilal insiste e non indietreggia di un centimetro nella trattativa per portare Theo Hernandez nella Saudi Pro League. Dopo i contatti intensificati dei giorni scorsi oggi è sceso in campo Simone Inzaghi: secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, il nuovo tecnico dell’Al Hilal ha avuto contatto telefonico diretto con il terzino francese legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2026.

RIFLESSIONE - Rivali per quattro stagioni in quel di Milano per poi lavorare insieme all’Al Hilal. È questo il desiderio di Simone Inzaghi che ha espresso tutto il suo entusiasmo a Theo Hernandez per il suo possibile arrivo. L’ex tecnico dell’Inter ha dato garanzie precise al francese sui programmi del club pur con la consapevolezza che entrano in gioco altri fattori in una trattativa come questa come l’aspetto famigliare e quello economico. Il terzino della nazionale francese ha chiesto tempo per riflettere. LE CIFRE -Tra in Milan e l’Al Hilal l’accordo è stato trovato da una settimana sulla base di 29 milioni di euro di base fissa più 5 di bonus. Fin qui Theo non ha dato il suo via libera perché attende sviluppi sull’Atletico Madrid ma gli spagnoli offrono molto meno al club rossonero. Per Theo Hernández l’Al Hilal ha già messo sul tavolo un’offerta da 18 milioni di euro per tre anni e potrebbe alzare la posta arrivando a sfondare quota 20 milioni.