Ancelotti, com'è andata la prima col Brasile: 0-0 in Ecuador VIDEO

Carlo Ancelotti esordisce come ct del Brasile con un pareggio per 0-0 sul campo dell'Ecuador. Secondo in classifica con 24 punti in 15 giornate a meno 10 dall'Argentina, che vince 1-0 in Cile grazie a un goal di Julian Alvarez e si qualifica alla fase finale dei Mondiali 2026 con tre turni d'anticipo. Il Brasile è quarto con 22 punti e mercoledì prossimo gioca in casa contro il Paraguay, terzo a quota 24.

LE PAROLE - Ancelotti ha commentato nel dopo-gara: "Abbiamo giocato un'ottima partita in fase difensiva e ho visto più fluidità nel possesso palla. Per noi si tratta di un buon punto, affrontiamo con fiducia la prossima sfida. Le condizioni non erano ideali, abbiamo avuto delle occasioni con Vinicius e Casemiro, ma l'Ecuador si è difeso molto bene e non è stato facile trovare spazi. Non sempre avevamo palla pulita negli ultimi metri, ma non voglio cercare scuse: dobbiamo migliorare anche se siamo fiduciosi".

IL TABELLINO

Ecuador-Brasile 0-0

ECUADOR: Valle, Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan, Vite, Caicedo, Franco, Yeboah (78' Rodriguez), Angulo (89' Medina), Minda (46' Preciado). (A disp. Arreaga, Galindez, Mendez, Mercado, Paez, Ramirez, Ramirez Leon, Ramirez, Torres). CT Beccacece.

BRASILE: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro, Alex Sandro, Bruno Guimaraes, Casemiro, Gerson (78' Andrey Santos), Estevao (64' Martinelli), Richarlison (64' Cunha), Vinicius. (A disp. Antony, Bento, Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Ederson, Hugo Souza, Leo Ortiz, Pereira). CT Ancelotti.