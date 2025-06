Argentina-Colombia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'Argentina, che ha già staccato il pass per i Mondiali del 2026, affronterà la Colombia nella sedicesima giornata del girone di qualificazione della CONMEBOL. La nazionale di Scaloni, nella notte tra il 10 e l'11 giugno, ospita i Cafeteros, al momento sesti con 21 punti, al Monumental di Buenos Aires.

ARGENTINA-COLOMBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Argentina-Colombia

Data: 11 giugno 2025

Orario: 2:00

Canale TV: -

- Streaming: OneFootball

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ARGENTINA-COLOMBIA

ARGENTINA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Balerdi, Tagliafico; De Paul, Palacios; Simeone, Messi, Almada; Alvarez. Ct. Scaloni

COLOMBIA (4-2-3-1): Mier; Munoz, Mina, Sanchez, Borja; Lerma, Castano; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez. Ct. Lorenzo

DOVE VEDERE ARGENTINA-COLOMBIA IN TV - Non è prevista copertura tv per Argentina-Colombia, ma le smart tv possono permettere di vedere la gara scaricando l'applicazione di OneFootball, che la propone a pagamento.

DOVE VEDERE ARGENTINA-COLOMBIA IN STREAMING - Argentina-Colombia sarà visibile a pagamento sul sito di OneFootball o scaricando l'app su dispositivi mobili.