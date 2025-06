Arnautovic ai saluti: "Il mio tempo all'Inter è finito. Sono contento per Chivu: è giovane e ambizioso"

Marko Arnautovic saluta l'Inter. L'attaccante austriaco, al termine della partita giocata a Vienna contro la Romania, ha confermato il suo addio ai nerazzurri. Il contratto scade il 30 giugno, ma Cristian Chivu, che è stato suo compagno nel 2010, non lo ritroverà nel gruppo che partirà per il Mondiale per Club, come confermato ad AntenaSport.

LA FINE - "Per me personalmente, il mio tempo all'Inter è finito. Non ci sarò più. Sono molto contento della nomina di Cristian, ho giocato con lui. Ho già parlato con lui, è un allenatore giovane e ambizioso. Ha molte qualità e può aiutare il gruppo, ma la cosa più importante è che ama questa squadra, ha amato l'Inter per tutta la vita".

CHIVU -" È un allenatore, ma pensa come un giocatore e penso che farà bene. Auguro il meglio all'Inter e a Cristian e credo che la prossima stagione saranno campioni".