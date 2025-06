Atalanta su Keita Kosugi, giapponese del Djurgarden

In casa Atalanta si respira aria nuova. Dopo l'avvicendamento in panchina tra Gian Piero Gasperini (andato alla Roma) e Ivan Juric, il club bergamasco inizia a programmare il mercato dei calciatori in vista della prossima campagna acquisti estiva.

Con il brasiliano Ederson conteso in uscita dal Manchester United e dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi, a centrocampo l'Atalanta mette gli occhi sull'inglese Tino Anjorin dell'Empoli (classe 2001) in alternativa a un possibile ritorno di fiamma per il nazionale danese Matt O'Riley del Brighton, già seguito un anno fa ai tempi del Celtic.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta è interessata al terzino sinistro giapponese Keita Kosugi (classe 2000), in forza agli svedesi del Djurgarden.