Baggio e gli allenatori: "Davo fastidio perché la gente era dalla mia parte"

Roberto Baggio si è raccontato a tutto campo al BSMT e tra i temi affrontati dal Divino Codino c'è stato anche quello delle difficoltà avute con diversi allenatori.

LE DIFFICOLTA' CON LIPPI - "Ho avuto problemi solo all'Inter. Quando è arrivato all'Inter era il mio secondo anno, pensava che non ero adatto a quella squadra. Io mi sono allenato sempre bene, ho sempre fatto il mio. Sapevo che lui cercava un appiglio...".

PERCHE' LA FIGURA DI BAGGIO DIVENTAVA COMPLICATA PER GLI ALLENATORI - "Il problema è uno. Io mi sono reso conto con il tempo che davo fastidio, perché avevo sempre la gente dalla mia parte. Nel senso che la gente mi voleva bene. Non era una cosa che decidevo io, però magari dava fastidio. Perché quando la squadra in cui giocavo andava bene e vinceva dicevano che era la squadra di Baggio. E l'allenatore magari non la vedeva nella stessa maniera. Di sicuro ho i miei milioni di difetti, però non ho mai avuto problemi con i compagni di squadra, non vedo altri motivi. Avevo un ruolo che in quel momento non era il massimo con il 4-4-2. Pensare che Zola è dovuto andare in Inghilterra".

ORA E' CAMBIATO GUARDANDO IL CALCIO? - "E' difficile giudicare da fuori. Ogni generazione ha le sue difficoltà, il calcio cambia e si evolve continuamente ma ha sempre difficoltà che lo seguono. Oggi da fuori è difficile dare valutazioni chiare. Bisognerebbe chiedere a chi gioca".

LA DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE BANDIERE - "Quelli che giocavano nel mio ruolo hanno vissuto forse la stagione più difficile, quando sembrava che il calcio fosse solo in mano agli allenatori. Poi si sono accorti che se mettevano in campo 11 vigili non si poteva giocare. Allora poi si lamentavano e volevano giocatori nuovi. Per fortuna il calcio lo fanno ancora i calciatori. Gli allenatori sono importanti, ma il calcio lo fa chi gioca. Io credo che la parte più difficile per un allenatore sia difficile".