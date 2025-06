Baggio e il buddismo: "La fortuna più grande della mia vita. Ho imparato a cambiare prospettiva"

Roberto Baggio si è raccontato a tutto campo al BSMT e tra i temi affrontati dal Divino Codino c'è stato anche il buddismo e la sua importanza nella sua carriera.

LA SCOPERTA DEL BUDDISMO - "Ho avuto la fortuna di incontrare Maurizio Boldrini che mi ha parlato per la prima volta del buddismo. Stiamo parlando del 1986-87, erano altri anni. La gente non parlava apertamente di queste cose, oggi sono tutti alla ricerca di qualcosa di spirituale. All'epoca non dico che eri uno sfigato ma quasi. Il buddismo non era conosciuto o era conosciuto da pochi e la cosa spaventava. Ho avuto la fortuna di confrontarmi con Maurizio e mi ha spiegato molte cose. All'inizio ero scettico. Maurizio aveva un negozio di dischi sul tragitto per andare a casa, dopo l'allenamento dovevo andare a casa per mettere il ghiaccio sul ginocchio. Ogni tanto mi fermavo perché adoravo gli Eagles, avevo sempre la speranza che uscisse il nuovo album (ride, ndr). Ogni volta che entravo mi diceva: "Oh, non c'è niente". Un giorno parlando è venuto fuori il discorso del buddismo".

BAGGIO E IL BUDDISMO - "Ero scettico, mamma mia. E' stata una presa di coraggio. La mia situazione non cambiava, stavo male, avevo anche difficoltà a relazionarmi con gli altri perché mi sentivo una vittima di quello che stavo subendo, l'atteggiamento più sbagliato che si possa avere. Confrontandomi con il buddismo lui mi disse: "Se è successo a te, devi cambiare qualcosa nella tua vita". Non è stato facile, era più comodo fare la vittima e dare la colpa agli altri di quello che stavo subendo e vivendo. Sta cosa però mi fece riflettere molto. Stava finendo l'anno, il 1987, e io con l'inizio dell'anno nuovo dissi vita nuova e iniziai a praticare. Sono andato alle 10 di mattina il primo gennaio, dopo aver fatto festa fino alle 8 per Capodanno, gli sono entrato in casa e dopo un sacco di offese mi ha aperto. "Con tutti i giorni dell'anno che ci sono vieni oggi?", mi ha detto. "Sì, perché devo iniziare una nuova vita", gli ho risposto. Per sei mesi mi ero messo in testa di farlo, seguire alla lettera senza fare domande, tanto non avrei capito. Questa cosa non era così semplice e non c'era il materiale per documentarci come c'è oggi. Vivevamo di fotocopie, messaggi del maestro che tengo come tesori preziosi in casa perché avevamo poche cose da leggere e da studiare. Dissi: "Mi fido di lui per sei mesi". Ed è quello che ho fatto".

I PRIMI MIGLIORAMENTI - "Dopo dieci giorni era cambiata la mia condizione vitale. Ero scettico, dicevo che era tutta una questione psicologica: non è possibile che stia così adesso, alla fine cos'è cambiato, sto solo recitando questa frase ("Nam-myoho-renge-kyo"). Mi spaventava questa cosa, dicevo: "Sarà perché lo faccio o è tutto mentale?". Stavo con il piede in due scarpe. Dicevo: "Mah, dire queste cose che non capisco, non capisco il significato, non so cosa vogliano dire... Però sto bene". Effettivamente è così, ho scoperto che è qualcosa che abbiamo dentro, che dorme e non attiviamo mai se non recitiamo. Da quel giorno non ho mai smesso un giorno e ne vado fiero. Da gennaio del 1988 a oggi non ho mai perso un giorno, in qualunque posto del mondo io fossi. Anche in aereo l'ho fatto. Pratica mattina e sera, non ho mai smesso. E oggi posso dire con certezza che è stata la fortuna più grande della mia vita incontrare questa pratica".

PREPARATO A TUTTO QUELLO CHE SAREBBE POI SUCCESSO NELLA SUA VITA - "Una cosa fondamentale che ci tengo a dire. Prima mi sentivo vittima, poi con il tempo questo atteggiamento è cambiato perché ho capito che dipendeva da me. Tutto quello stava succedendo dipendeva da me, era una causa nella mia vita. E non potevo dare la colpa agli altri, era un atto di vigliaccheria e scappare dalle mie responsabilità. Invece il buddismo mi ha detto no: se tu cambi il tuo atteggiamento, cambieranno anche le persone attorno a te. Siamo i padroni e gli artefici di tutto quello che accade nella nostra vita. Il problema grande è diventarne consapevoli. Se tu prendi coscienza, se tu sai che la tua vita ti dà e ti toglie in base a quello che fai anche per gli altri, allora cambia completamente la prospettiva che hai".

L'ACCOGLIENZA NEGLI ANNI NOVANTA - "All'inizio dicevano che era una moda per far parlare di me. A me interessava trovare qualcosa che mi desse la possibilità di tirare fuori quello che avevo dentro. Abbiamo delle capacità che non conosciamo fino in fondo, perché siamo oscurati da tutta una serie di cose negative che purtroppo condizionano: il nostro egoismo, la nostra avidità, la nostra stupidità... Quante cose facciamo che non hanno senso nella vita".