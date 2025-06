Barella: "Inter e Italia situazioni diverse, ma stesso esito. C'è da riflettere"

Il centrocampista dell'Inter e dell'Italia Nicolò Barella ha parlato a Sky dopo la sconfitta sul campo della Norvegia:

"E' una sconfitta che fa male, la partita era molto importante ma c'è ancora tanto tempo, tante partite da giocare. Faremo il massimo. Non mi aspettavo questa partita per come l'abbiamo preparata, ma sono stati letali nelle ripartenze che abbiamo concesso. Analizzeremo questa partita per cercare di migliorarci".

ASSENZA DAI MONDIALI - "La vivo come Donnarumma, è un dispiacere non averli giocati. Non bisogna essere negativi, può ancora succedere qualcosa di buono".

MOVIMENTO ITALIANO - "C'è da riflettere, Inter e Italia sono situazioni diverse ma sono state serate simili".