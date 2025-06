Boban duro sulla Juventus: "Senza un ds sarà un fallimento. Tanti giocatori sono stati definiti fenomeni ma..."

Zvonimir Boban è stato ospite al Festival della Serie A e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla stagione della Juventus:

L'IMPORTANZA DEL DIRETTORE SPORTIVO - "L’altro giorno guardavo un giocatore, guarda quello che gli ha fatto gli highlights è da oscar. Li guardo e dico: 'ecco questo lo prendo subito'. Poi vado a vedere la partita, è un disastro, cioè sempre in ritardo nelle diagonali, per dire che un giocatore lo devi vedere, devi sentire, devi capire di calcio, devi capire dei ritmi di gioco della squadra, di come corre, se corre con gli altri, sono mille altre cose che non sono i dati. Quindi se va per i dati ha già fallito, solo per i dati. Il Manchester United per quanti anni ha fallito? 15. Perché loro non hanno praticamente un direttore sportivo".

IL PARAGONE CON LA JUVE - "Questo è il futuro che avrà la Juve se non prenderà un ds vero, che non si preoccuperà della squadra, che non sarà vicino all’autore, che non gestirà la rosa, che non gestirà insieme all'allenatore e allo spogliatoio, non si può. Ci vuole un direttore sportivo e ci vuole gente veramente che ha l’occhio. Poi dieci volte sbagli, una o due volte non funziona. Tutti abbiamo sbagliato a valutare i giocatori e sbaglieremo, è la vita del calcio. Però se va solo per i dati, proprio così come un androide non andrà da nessuna parte, perché questo è calcio. Sono vite umane lì, non sono solo i numeri. Quindi se va per i numeri non va da nessuna parte. I numeri ti danno la base per la scelta. Ma lo fanno tutti. Ma lo fanno tutti, non è solo che adesso lui fa solo per i dati, lo fa ogni scouting al mondo, poi dopo tu lo vedi".

ACQUISTI SBAGLIATI - "Alla Juve gli acquisti non sono stati eccezionali. Alcuni giocatori poi sono stati chiamati fenomeni, ma sono solo buoni giocatori. Koopmeiners non è un giocatore eccezionale. Thiago Motta è stato troppo rigido e si è dimenticato di usare l'intelligenza che aveva da giocatore. È diventato troppo preciso e poco spontaneo. Credevo che avrebbe creato una grande Juventus perché credo nelle sue idee, ma avrà bisogno di tempo per migliorare. Avrà successo in altre squadre".

TUDOR - "Ha una forte personalità, ma il non essere stato confermato a lungo crea incertezza. Alla Juve ha fatto abbastanza bene, anche se non è andato tutto perfettamente. È una persona molto severa, determinata e crede molto nelle sue capacità, gli faccio i miei migliori auguri."