Bologna, contatti diretti per Dzeko: c'è la proposta di contratto

Edin Dzeko ha già salutato il Fenerbahce, ma non ha alcuna intenzione di dare l’addio al calcio. Il centravanti bosniaco, infatti, ha voglia di rimettersi in gioco dopo l’esperienza in terra turca e non nasconde la volontà di poter ritornare a solcare i campi della nostra Serie A. L’ex Roma e Inter sta attendendo la proposta di un progetto che lo possa far sentire ancora importante all’età di 39 anni e sembra che la possibilità di un rientro in Italia si stia facendo sempre più concreta.

IL BOLOGNA C’E’ – Dopo che il Como, infatti, aveva effettuato un primo sondaggio con una richiesta d’informazioni all’entourage del giocatore, ecco che il Bologna ha ufficialmente messo la freccia puntando al sorpasso per l’attaccante ex Manchester City. Come riporta Alfredo Pedullà, ci sono stati nuovi contatti diretti fra il club emiliano (con un'offerta di contratto annuale con opzione per un rinnovo sino al 2027) e il giocatore bosniaco, desideroso di tornare in Italia pur avendo altre due proposte su cui riflettere sul tavolo. Si attenderanno aggiornamenti, ma il Bologna muove passi in avanti concreti per Dzeko.