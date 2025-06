Brasile, ufficiale: Davide Ancelotti raggiunge papà Carlo nello staff per la partita con il Paraguay

Dopo l'esordio sulla panchina del Brasile con il pareggio per 0-0 contro l'Ecuador, Carlo Ancelotti si prepara alla sua prima partita in casa. Nella notte tra l'11 e il 12 giugno (ora italiana) giocherà a San Paolo contro il Paraguay. Come comunicato direttamente dall'account ufficiale della Seleçao, si unirà al suo staff il figlio Davide, assente contro l'Ecuador.

Davide Ancelotti lo ha seguito al Bayern Monaco, al Napoli, all'Everton e al Real Madrid. E ora anche nella Nazionale brasiliana e farà parte dello staff.