Capello duro sull'Italia: "Spalletti? Una volta quando facevi male andavi a casa. Oggi non si dimette più nessuno"

L'ex allenatore e oggi noto opinionista Fabio Capello non le manda a dire dopo la pesante sconfitta incassata dall'Italia per mezzo della Norvegia (3-0) durante le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Per l'ex tecnico, un altro Mondiale senza l'Italia: "Sarebbe un nuovo record. Ma non ci voglio nemmeno pensare a un altro Mondiale senza azzurri. E per giunta dopo un Europeo che definire sotto tono è un eufemismo". Queste le altre dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport:

DURO SU SPALLETTI - "Credo sia normale considerarlo almeno in una posizione difficile. Una volta in Italia, quando facevi male una grande competizione, che fosse il Mondiale o l’Europeo, andavi a casa. Ora, invece, nessuno dà più le dimissioni".

IL MOTIVO DEL FLOP CON LA NORVEGIA - "Io sono solito ripetere che dalla Serie C alla B ci sono due gradini, dalla B alla A quattro e dalla A alla Nazionale addirittura sei. La maglia azzurra è diversa da quella di un club. Dà una certa responsabilità, perché rappresenti un intero Paese. E invece io ho visto una squadra senza senso di appartenenza, senza amor proprio. Non so se i nostri giocatori sentano o meno l’orgoglio nazionale, ma di sicuro non riescono a metterlo bene in campo".