Caso Acerbi, Mancini risponde a Spalletti: "Ci sono cose più importanti"

"Ma… dico: ci saranno cose più importanti, no…?". Roberto Mancini chiude con questa battuta il caso nato da un suo "like" sui social sul post di Francesco Acerbi sul 'no' alla Nazionale, un 'like' che era stato commentato anche dal ct della Nazionale, Luciano Spalletti. Come riporta Gazzetta.it, non vuole aggiungere altro in risposta a Spalletti, l’ex ct dell’Italia invitato a "The coach experience", a Rimini, per tenere una lezione in Aula Magna.

COSA ERA SUCCESSO, LEGGI ANCHE:

IL POST DI ACERBI

IL COMMENTO DI SPALLETTI AL LIKE DI MANCINI

MANCINI TORNA AD ALLENARE? - Arrivato direttamente da Jesi, l'ex numero 10 parla del suo momento, come riporta la Gazzetta dello Sport nell'edizione online: "La panchina manca ma fa parte del lavoro. Se la troverò? Il calcio è strano, vediamo nelle prossime settimane cosa succede. L’Italia? Credo sia importante partire col piede giusto, la Norvegia è una buona squadra e le gare vanno giocate".