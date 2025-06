Chi è Ordonez, il nuovo acquisto del Parma

Il Parma ha annunciato il primo colpo del suo mercato estivo: Christian Nahuel Ordonez. Gli emiliani avevano acquistato il centrocampista a gennaio, lasciandolo però in prestito al Velez. Il suo arrivo era legato alla salvezza dei crociati, centrata nell’ultima giornata di Serie A.

PREZZO E CARATTERISTICHE - Per assicurarsi le prestazioni di Ordonez il Parma ha versato nelle casse del club argentino 8,5 milioni di euro. Il 20enne invece ha firmato un contratto di cinque anni fino al 30 giugno 2030. Tra le sue qualità spiccano la capacità di lettura e di impostazione. Nonostante la giovane età, Ordonez ha già collezionato 90 presenze tra i professionisti. Nel suo palmares c’è anche un campionato argentino, conquistato nel 2024.

IL COMUNICATO DEL PARMA - “Il centrocampista ha grande talento e personalità, il suo valore lo ha dimostrato fin da subito con la maglia della squadra argentina: un gol e 6 assist evidenziano le sue qualità tecniche, una presenza costante per i compagni, tanto che dal gennaio 2023 ad oggi, è il calciatore che ha vinto più duelli (408) e più contrasti (109) fra i nati dal 2004 in su tra tutte le competizioni. Dopo 90 match con la maglia del Club Atlético Vélez Sarsfield, Christian Nahuel è pronto a scrivere una nuova storia in gialloblu”.