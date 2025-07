Come può giocare la Fiorentina con Pioli

Il nome di Stefano Pioli a Firenze riporta i tifosi indietro nel tempo agli anni 2017-2019, arrivò al posto di Paulo Sousa e rassegnò le dimissioni ad aprile dell'ultimo anno dopo uno storico 7-1 alla Roma in semifinale di Coppa Italia. Oggi Pioli è tornato alla Fiorentina che doveva sostituire Palladino, anche lui dimissionario. Contratto di tre anni con scadenza fissata per il 2028, e trattativa chiusa dopo essere rimasta per qualche settimana in stand by per volontà dell'allenatore, che dopo l'interessamento da parte della Nazionale italiana ha voluto aspettare un attimo prima di riprendere i contatti con i dirigenti della Fiorentina.

COME PUO' GIOCARE LA FIORENTINA CON PIOLI - Il biglietto da visita di Pioli, il modulo che ha usato più spesso negli ultimi anni, è un 4-2-3-1 che spesso ha alternato anche al 4-3-3 o al 4-3-1-2 con terzini offensivi che partecipano attivamente alla manovra d'attacco. Le sue squadre giocano un calcio aggressivo e dinamico, la manovra si sposta spesso sulle fasce e gli esterni sono l'ago della bilancia.

PIOLI ALLA FIORENTINA, ADDIO ALL'AL-NASSR - Pioli è stato il nome intorno al quale si è ristretto il cerchio dopo una serie di valutazioni da parte della dirigenza e della società, l'ex allenatore del Milan - che prima di firmare con la Fiorentina risolverà il contratto con l'Al-Nassr - era in una lista nella quale c'era anche il nome di Daniele De Rossi già cercato in passato dai viola. Pioli quindi lascia l'Arabia Saudita dopo una stagione sulla panchina dell'Al-Nassr nel quale ha allenato Cristiano Ronaldo, Mané, Brozovic e altri giocatori arrivati dall'Europa, ha chiuso il campionato al terzo posto mancando la qualificazione in Champions.