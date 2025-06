Como, Suwarso gela l'Inter: "Comunicato a Marotta il no per Fabregas. Cesc non ha mai chiesto di andarsene"

La telenovela Cesc Fabregas-Inter sembra essere arrivata oggi ad una netta conclusione. La parola fine sulla possibilità di vedere l'allenatore spagnolo sedersi sulla panchina interista, rimasta libera dopo l'addio di Simone Inzaghi, è stata data e ribadita ancora una volta dalla dirigenza del Como e dal presidente Mirwan Suwarso che, dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri dal palco dell'evento SXWS a Londra, nella giornata di oggi ha spento ogni possibilità di un addio del proprio allenatore con un'ulteriore e questa volta dura intervista.

DURA PRESA DI POSIZIONE -Suwarso ha confermato di aver comunicato direttamente al presidente Beppe Marotta la volontà del Como di non liberare Fabregas. Queste le parole riportate da Fabrizio Romano: "Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter, che lo ha riconosciuto e accettato con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che hanno rispetto reciproco. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia. Difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara, soprattutto un club del calibro dell'Inter".

STIMA PER FABREGAS - Il messaggio di Suwarso prosegue e si rivolge in particolare a Cesc Fabregas: "Durante tutto questo periodo di speculazioni, il nostro allenatore non ha mai chiesto di andarsene. Né ha mai utilizzato l'interesse di altri club per ottenere vantaggi personali o economici. Si è sempre comportato con dignità, sincerità e assoluta professionalità. La sua integrità parla più forte di qualsiasi voce e siamo orgogliosi di avere una persona del suo spessore alla guida della nostra squadra".

L'INCONTRO CON AUSILIO - Dichiarazioni che arrivano dopo l'incontro avvenuto proprio nella capitale inglese fra Fabregas e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, volato in missione in Inghilterra per provare a convincere l'ex-Barcellona a liberarsi dal contratto con il Como. Dall'incontro non è arrivata una chiusura totale, ma le parole di Suwarso di oggi chiudono, probabilmente del tutto la pista e le possibilità di un Fabregas in nerazzurro.

DI NUOVO SUWARSO - "Cosa è successo con l'Inter? Niente. Ci hanno chiesto il permesso di trattare Fabregas, noi abbiamo detto di no: questo è quanto". Così Mirwan Suwarso, presidente del Como, intercettato all'aeroporto di Linate dai cronisti. "Se Fabregas sarà con noi la prossima stagione? Sì. speriamo", ha aggiunto andando via.