Cosa succede se la Ternana batte il Pescara con un goal di scarto: supplementari o rigori? Il regolamento

L'attesa è finita: Pescara e Ternana si giocano la promozione in Serie B nella finale playoff di Serie C. Forte dell'1-0 dell'andata, la formazione adriatica parte favorita. Ma cosa succede se al termine del novanta minuti regolamentari, la squadra umbra conduce con un goal di vantaggio sul Pescara?

Il regolamento della finale dei playoff di Serie C dice che: "La “Finale” sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore".